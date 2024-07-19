شكرا لقرائتكم خبر عن جينى مكارثى عارضة مجلة بلاى بوى تعترف: دخلت الفاتيكان وسرقت شيئا من البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جيني مكارثي، عارضة مجلة بلاي بوى، اعترافا خاصا عندما شاركت في برنامج Let's Talk Off Camera ، وقالت "دخلت الفاتيكان وسرقت شيئًا من البابا فرانسيس" حسبما قالت وكالة أمبيتو الأرجنتينية.

وروت جينى مكارثى للبرنامج "عندما كنت في إيطاليا مع مجموعة من الأصدقاء، دعونى إلى الفاتيكان، وقالوا لى إن البابا فرانسيس ليس موجودا في المدينة ولكننا نستطيع أن نذهب إلى شقته، وبالفعل ذهبنا جميعا إلى الجزء الخلفى من الفاتيكان ودخلنا شقته وقمنا بسرقة صليب، ولكن أمى قالت لى فيما بعد أن هذا لم يكن صحيحا".



وأضافت مكارثى أنها أيضا جربت قبعة البابا وكان الأمر جنونيا، مشيرة إلى أن صديقتها هى التى قالت لها أن تفعل ذلك من أجل والدتها لأنها تحب البابا كثيرا.