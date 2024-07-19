شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض قضايا وتحديات المنظومة بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم مقر ديوان عام محافظة الغربية، وذلك فى إطار سلسلة الجولات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا والتحديات التي تواجه منظومة التعليم وعلى رأسها الكثافات الطلابية وعجز المعلمين.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وقيادات الوزارة والأستاذ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

وفى مستهل اللقاء، أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مشيدًا بجهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جهته، رحب اللواء أشرف الجندى بالدكتور محمد عبد اللطيف وقيادات التعليم، متمنيًا تحقيق كافة الخطط والبرامج للارتقاء بالعملية التعليمية، كما أكد تسخير كافة إمكانيات المحافظة لدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات ومواصلة تحسين والارتقاء بجودة التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس بمحافظات الغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، للوقوف على طبيعة المعوقات والتحديات التي تواجه منظومة التعليم بهذه المحافظات، كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد مباني عدد من المدارس بالمحافظة.



