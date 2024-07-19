شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تلتقى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الممثل المقيم لـ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي لتوليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكداً الدور المحوري الذى تقوم به الوزارة فى إطار مظلة الحماية والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، مبديا تقديره لحجم التعاون والإنجاز الذي يتم بين الجانبين في عدد من ملفات العمل المشتركة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وفى مقدمتها اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك التطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات المتعلقة بالتطوع وملفات العمل المشترك.



جانب من اللقاء