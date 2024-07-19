أسامة الجندي خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد القاضي بمنيا القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد القاضي بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، خطبة الجمعة حول "جبر الخواطر"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

وأناب الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور أسامة فخري فكري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم في افتتاح مسجد القاضي.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.