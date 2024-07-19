"التنظيم والإدارة" يعلن موعد نتيجة وظائف الهيئة القومية للبريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد إعلان نتيجة المتقدمين لوظائف الهيئة القومية للبريد.

وأوضح في بيان له، الجمعة، أنه من المقرر الإعلان عن الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني ومواعيده خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك نظرًا للعدد الكبير المتقدم للمسابقة، كما أن المسابقات يتم تنفيذها طبقًا لجدول زمني، يأخذ أولويات احتياج الجهات الإدارية من الموارد البشرية بعين الاعتبار.



وأكد الجهاز، أنه وفقًا لما رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، من ممارسات غير قانونية لـ "سماسرة الوظائف"، أنه تم تأمين المسابقات التي يجريها ضد أي تدخل بشري، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة في اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وأيضًا في إطار كفالة حق المواطنين في خوض مسابقات توظيف نزيهة وشفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وحصول الأكفأ على الوظيفة العامة.