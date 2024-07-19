"البحوث الإسلامية" يعلن موعد الاختبارات التحريرية لمسابقة الابتعاث للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يومي الاثنين والثلاثاء القادم الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم، وذلك بكليات: اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، كمرحلة أولى لاختيار أفضل الكوادر لتمثيل مصر والأزهر الشريف، حيث تستمر فعاليات الاختبارات على مدار يومين.

وبحسب بيان، الجمعة، قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الاختبارات التحريرية تأتي كمرحلة أولى تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات العلمية التي ستمثل الأزهر الشريف في الكثير من دول العالم، حيث يعد الاختبار التحريري هو المرحلة الأولى للاختيار، وسيعقبه الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية كمرحلة أخيرة يتم الإعلان بعدها عن المرشحين بشكل نهائي، مضيفا أن الاختبارات التحريرية تتم بنظام الامتحانات المُتّبع في الجامعة، لضمان الشفافية الكاملة في عملية الاختيار بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الأزهر العالمية.

وأضاف عياد أن اليوم الأول يضم تخصصات: العلوم الشرعية، الوعظ، الرياضيات، الفلسفة، شرعي انجليزي (الاختبار باللغة العربية)، وعظ انجليزي (الاختبار باللغة العربية)، وعظ أسباني (الاختبار باللغة العربية)، عربي انجليزي (الاختبار باللغة الإنجليزية)، عربي أسباني (الاختبار باللغة الاسبانية)، موضحًا أن اليوم الثاني يضم تخصصات: العلوم العربية، القراءات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، دكتوراه المناهج وطرق التدريس، اللغة الإنجليزية، شرعي انجليزي (الاختبار باللغة الإنجليزية)، وعظ انجليزي (الاختبار باللغة الإنجليزية)، وعظ أسباني (الاختبار باللغة الإسبانية)، عربي انجليزي (الاختبار باللغة العربية)، عربي أسباني (باللغة العربية).

ويمكن الاستعلام عن الاسم ورقم اللجنة بالدخول على بوابة الأزهر بالرقم القومي ورقم السجل، مع ضرورة التواجد بمقر الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً، ولن يسمح بدخول الاختبار بعد الساعة العاشرة صباحاً، كما لن يسمح للسادة معلمي اللغة العربية والشرعية والقراءات والسادة الوعاظ بدخول الاختبار إلا بالزي الأزهري الرسمي.