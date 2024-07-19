خلال ساعات.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة أسبوع - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ,الظواهر الجوية ودرجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم ستشهد ارتفاعًا طفيفًا بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات على كافة الأنحاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة تحت أشعة الشمس تزيد عن 40 درجة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 39 درجة.

وأشارت إلى أن هناك موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد بدءًا من يوم السبت حتى نهاية الأسبوع المقبل، موضحة أن درجات الحرارة خلال فصل الصيف شهدت ارتفاعًا عن المعدل الطبيعي بدرجتين أو 3 درجات.

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