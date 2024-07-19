شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا مستوطنة أبيريم بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله اللبناني، قصفهم للمرة الأولى مستوطنة أبيريم بصواريخ كاتيوشا ردا على استهداف المدنيين في جنوب لبنان، كما تم قصف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ ثقيل وحققنا إصابة مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.