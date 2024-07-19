شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن حصاد دعم ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مقدما من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة للمجتمع والبيئة، حول جهود الجامعة في دعم طلابها من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الاعاقات السمعية والبصرية والحركية، حيث أولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف على مدار سبع سنوات وحققت طفرة كبيرة في رعاية حقوقهم، وذلك من منطلق احترام الجامعة لأصحاب القدرات المتميزة، حيث أكدت الجامعة حق الطلاب من ذوي الهمم في الالتحاق بأى كلية طالما لم تتعارض إعاقتهم معها، والتمثيل باتحاد طلاب الجامعة، والحرص على استخدام المصطلحات المعتمدة دوليا "كمتلازمة داون" في جميع المقررات الدراسية بالجامعة.

وأشار التقرير، إلى دعم الجامعة للمبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"، وإطلاقها مبادرة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، والتي تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعي بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، إلى جانب استقبال الجامعة لجنة من إدارة التجنيد لتقديم خدمة إنهاء المواقف التجنيدية لطلبة جامعة القاهرة من ذوي القدرات الخاصة.

وأكد التقرير، حرص جامعة القاهرة على مسايرة منظومة التعليم الإلكتروني، وتوزيع أجهزة تابلت على الطلاب، وتعليمهم لغة الإشارة، واستخدام طريقة برايل وتوفير المحاضرات المسموعة لضعاف البصر والمكفوفين، وعقد عدد من التدريبات على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وبرنامج معالج النصوص (Word)، وتدريب ذوي الإعاقة البصرية علي كيفية التعامل مع البرنامج الصوتي NVDA، وتقديم الدعم المباشر لعدد من ذوي الإعاقة البصرية من كليات الجامعة لتدريبهم على استخدام أجهزة التابلت في إطار عملية التعلم.

وأشار التقرير، إلى إنشاء الجامعة لمركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بالمدينة الجامعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة الأميديست، حيث تم افتتاح المركز في يناير 2022 بهدف رعاية وتأهيل الطلاب من ذوى القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع الجامعي ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإدارى والطلاب. كذلك يعمل المركز في إطار استرايجية الجامعة التي اهتمت بتقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية مميزة لمتحدي الإعاقة، وإتاحة عدد من مباني الجامعة لاستخداماتهم، والتنسيق بين إدارات الجامعة العاملة بذات المجال والكليات لدعم الخدمات للطلاب من متحدي الإعاقة، وتوفير الخدمات التدريبية الخاصة بهم، وتذليل العقبات الخاصة بالتواصل معهم داخل الجامعة، وتدريب متحدي الإعاقة وفق احتياجات سوق العمل، إلى جانب تفعيل دور المركز كوحدة تدريبية خدمية فى تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.

وأوضح التقرير، أن المركز يساهم بفعالية في تنفيذ خطة الجامعة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتطوير المستوى التعليمي والأكاديمي للطلاب، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أثناء العملية التعليمية، حيث بدء مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في نشر ثقافة استخدام لغة الإشارة سواء في المجتمع الجامعي أو غير الجامعي، والتواصل الإيجابي والبناء مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية داخل الحرم الجامعي، وتيسير التواصل الفعال لذوي الإعاقة السمعية مع مقدمي الخدمات الطبية المختلفة، حيث تم عقد عدد من ورش العمل بعنوان "أساسيات لغة الإشارة" داخل مختلف كليات الجامعة، كما نجح المركز في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة من حيث تحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، وترشيح منسق بكل كلية مختص بشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، كما تم تطوير البنية التحتية التي تساعدهم.

ورصد التقرير، تنظيم المركز لاحتفالية اليوم العالمي للغات الإشارة وتكريم الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وإقامة احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وتضمنت توزيع العصي على الطلاب والجهاز الإداري من ذوي الإعاقة البصرية، كما تم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تضمنت مشاركة سيارة من كلية طب الأسنان مجهزة للكشف على أبناء الجامعة من ذوي الإعاقة، وعرض منتجات ومشغولات يدوية لهم، وتقديم فقرات غنائية لفريق الكورال، وتوزيع الهدايا عليهم، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للطلاب من ذوي الإعاقة لحثهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما تم عقد ندوة الشمول المالي بالتعاون مع نموذج النظام المصرفي وبنك مصر؛ لتقديم التوعية المصرفية للطلاب من ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع.

وأشار التقرير، إلى نجاح المركز في التنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنهاء إجراءات مذكرة تفاهم وذلك لتفويضهم للتعاون المشترك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بهدف تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY) من خلال إنتاج كتب رقمية ناطقة للطلاب ذوي الإعاقة.

كما ساهم مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة في خدمات المجتمع الجامعي وغير جامعي، وأبرزها: إرسال خبير ومترجم لغات الإشارة المعتمد الخاص بالمركز للمشاركة في الترجمة الفورية لفعاليات المؤتمر الدولي للعلاج الطبيعي، والترجمة الفورية بالإشارة لفاعليات الملتقي القمي لطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم محاضرة بلغة الإشارة ضمن فاعليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالفيوم، والمشاركة في القيام بأعمال الترجمة الفورية بلغة الإشارة ضمن فاعليات البرنامج التدريبي لمبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط، بجانب التعاون مع وزارة النقل لتقديم الترجمة الفورية بلغة الإشارة لفيلم تسجيلي يعرض إنجازات الوزارة ومساهمتها في المشروعات القومية، وتقديم كورسات ومحاضرات حول لغة الاشارة بجامعة الفيوم، كما تم إرسال المركز مترجم الإشارة المعتمد للقيام بأعمال الترجمة الفورية بلغة الإشارة في حفل توقيع المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مراكزخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بعدد 15جامعة حكومية مصرية ضمن البرنامج المشترك بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشاركة (10) طلاب من ذوي الإعاقة في حاضنة أعمال (GoodWill) المخصصة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنميةالإقتصادية، وعقد نشاط تثقيفي وترفيهي للطلاب من ذوي الإعاقة بالتعاون مع بنك مصر بنادي طلعت حرب بإمبابة، وعقد احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، ومشاركة فريق من المركز ومجموعة من الطلاب المؤتمر الثالث الدامج للتعليم العالي: السعي نحو تعليم جامعي متاح في مصر، بالإضافة إلى دور المركز في استقبال الطلاب والإداريين المترددين على المركز من ذوي الإعاقة للتعريف بالمركز والخدمات المقدمة ومعرفة متطلباتهم ومحاولة توفيرها وحل المشكلات التي قد تواجههم.

كما تم إرسال خبير ومترجم إشارة ضمن احتفالية قادرون باختلاف "النسخة الخامسة لمشاركة المركز في القيام بأعمال الترجمة الفورية بلغة الإشارة للفاعلية بالكامل، وفعاليات الملتقى الرقمي لطلاب ذوى القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار "مبدعون باختلاف 3"، و مبادرة هيئة فولبرايت لمنح الدراسات وخدمات الإعاقة للمهنيين والأكاديميين على مستوى الماجستير والدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للجامعات.