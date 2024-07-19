شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمسافرين لتجنب الفوضى والطوابير الطويلة بالمطارات بعد العطل العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت صحيفة بياخيس الإسبانية، المتخصصة فى شئون السفر، خطوات على المسافرين الذين عليهم السفر اليوم الجمعة، فعلها في ظل الأزمة العالمية، والارتباك وحالة الشلل التي أصابت العديد من خطوط الطيران العالمية ، في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية المعتمدة علي نظم تشغيل تقنية تابعة لشركة مايكروسوفت بسبب عطل تقني أصاب الشركة، وذلك من أجل تخفيف الفوضى في المطارات.

وقالت الصحيفة إن العطل التقنى الذى أصاب شركة مايكروسوفت يهدد المطارات الأوروبية بحالة من الفوضى ، ويجب على المسافرين اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لتقليل تلك الفوضى.





استمر في الإطلاع على التطورات



يمكن أن يتغير الوضع الفوضوي الحالي بسرعة، لذا من الجيد أن تظل على اطلاع بحالة الرحلة وأي تحديثات لشركة الطيران، وعلى سبيل المثال، أبلغت شركة ريان اير Ryanair ركابها بأنهم يعانون من اضطرابات وطلبت الوصول إلى المطار في وقت مبكر.





الوصول إلى المطار في وقت مبكر أكثر من المعتاد

بسبب تعطل النظام، توصي شركات الطيران الركاب بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من رحلتهم، يبدو أن هذا وقت كافٍ للتعامل مع التأخيرات المحتملة في تسجيل الوصول والفحوصات الأمنية، والتي يتم التعامل معها يدويًا هذا الصباح.





تسجيل الوصول عبر الإنترنت... كلما كان ذلك ممكنًا

كلما أمكن، يُنصح بتسجيل الدخول عبر الإنترنت قبل الوصول إلى المطار. سيؤدي هذا عادةً إلى تجنب طوابير الانتظار الطويلة عند مكاتب تسجيل الوصول، باستخدام تذكرة الصعود إلى الطائرة، يمكنك التوجه مباشرة إلى مركز التحكم الأمني. ومع ذلك، أبلغت العديد من شركات الطيران أيضًا عن مشكلات تتعلق بتسجيل الوصول عبر الإنترنت، لذا تطلب الذهاب مباشرة إلى المطار مع توفر الوقت الكافي. على سبيل المثال، تحذر شركات الآن من أن جميع الرحلات الجوية متوقفة مؤقتا.