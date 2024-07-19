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أندية بالدورى الإنجليزى تبلغ بتأثر مواقعها وأنظمة الحجز بالعطل التقنى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:01 م

قالت شركة روساتوم الروسية، إن البنية التحتية للمعلومات والبرمجيات لوحدات الطاقة النووية تعمل بشكل مستقل عن الإنترنت، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وفي بريطانيا، أبلغت أندية بالدوري الإنجليزي عن تأثر مواقعها وأنظمة الحجز بالعطل التقني.

 

وفي ألمانيا، أكد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أنه لا مؤشرات على وجود هجوم إلكتروني وراء العطل التقني العالمي.

 

وأفادت الخطوط الكويتية بتنسيقها مع الطيران المدني للاستعداد لأي طارئ بسبب الخلل التقني العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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