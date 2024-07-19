شكرا لقرائتكم خبر عن أندية بالدورى الإنجليزى تبلغ بتأثر مواقعها وأنظمة الحجز بالعطل التقنى والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة روساتوم الروسية، إن البنية التحتية للمعلومات والبرمجيات لوحدات الطاقة النووية تعمل بشكل مستقل عن الإنترنت، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي بريطانيا، أبلغت أندية بالدوري الإنجليزي عن تأثر مواقعها وأنظمة الحجز بالعطل التقني.

وفي ألمانيا، أكد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أنه لا مؤشرات على وجود هجوم إلكتروني وراء العطل التقني العالمي.

وأفادت الخطوط الكويتية بتنسيقها مع الطيران المدني للاستعداد لأي طارئ بسبب الخلل التقني العالمي.