شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد البنوك: لم نتأثر بالعطل التقنى العالمى.. والخدمات المصرفية تعمل جيدا والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية لم تتأثر بالعطل التقنى العالمى، موضحا أن جميع الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك تعمل بشكل طبيعى كالمعتاد.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع أنظمة البنوك فى مصر مؤمنة تماما وفقاً لأحدث المعايير الدولية، مؤكداً أن الخدمات التكنولوجية التى تأثرت بالعطل العالمى لا تستخدم فى البنوك المصرية.