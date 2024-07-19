بحضور شخصيات بارزة.. تشييع جنازة محمد محجوب وزير الأوقاف الأسبق من مسجد عمر مكرم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: هاني رجب

شيعت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، جنازة الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية أمس الخميس.

وحضر صلاة الجنازة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، وقيادات من وزارة الأوقاف.

وتوفي، أمس، الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس.

ونعى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيه الكبير والعالم الجليل الدكتور محمد علي إبراهيم محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية والأحوال الشخصية بجامعة عين شمس، رحمه الله (عز وجل) رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.