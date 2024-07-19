العظمى بالقاهرة 37.. توقعات حالة الطقس غدا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح معتدلة أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر وربع، وتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من 5ر1 متر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادى النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 36 26

الزقازيق 37 27

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 25

دمياط 34 26

بورسعيد 34 27

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 26

العريش 37 24

رفح 36 24

رأس سدر 41 27

نخل 39 21

كاترين 34 20

الطور 39 29

طابا 38 28

شرم الشيخ 41 31

الإسكندرية 34 25

العلمين 33 24

مطروح 33 25

السلوم 34 25

سيوة 37 24

رأس غارب 40 30

الغردقة 41 32

سفاجا 41 30

مرسى علم 40 31

شلاتين 41 30

حلايب 37 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 30

الفيوم 39 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادى الجديد 43 24

أبوسمبل 44 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 30

المدينة 45 31

الرياض 46 31

المنامة 41 35

أبوظبى 40 32

الدوحة 45 32

الكويت 48 34

دمشق 38 22

بيروت 31 28

عمان 33 22

القدس 32 22

غزة 32 26

بغداد 46 34

مسقط 35 31

صنعاء 27 18

الخرطوم 38 27

طرابلس 33 25

تونس 37 24

الجزائر 31 25

الرباط 29 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 18

إسطنبول 34 25

إسلام آباد 38 28

نيودلهى 36 29

جاكرتا 34 23

بكين 35 25

كوالالمبور 34 25

طوكيو 35 26

أثينا 38 25

روما 36 21

باريس 32 18

مدريد 36 20

برلين 31 17

لندن 30 17

مونتريال 26 18

موسكو 25 16

نيويورك 29 22

واشنطن 32 22

نواكشوط 30 24

أديس أبابا 20 13