25 صورة.. علي مصيلحي يؤدي صلاة الجمعة بمسقط رأسه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أدى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، صلاة الجمعة، بمسجد عرب نزلة العرين بنزلة العرين التابعة للوحدة المحلية بالحصوة بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

ويحرص وزير التموين السابق، على زيارة أهل بلده ومسقط رأسه مع نهاية كل أسبوع للتحاور معهم والاستماع إليهم، أثناء وبعد خروجه من المنصب.

واستقبل أهالي أبو كبير الدكتورعلي مصيلحي استقبال حار تسوده المحبة والاعتزاز بشخصه وحرص عدد منهم على التقاط الصور الشخصية معه .

الجدير بالذكر أن الدكتور علي مصيلحي تولى وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر 2016 وحتى 3 يوليو 2024، وتولى بعدها المنصب الدكتور شريف فاروق.

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