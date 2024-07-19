شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى الكويتى: تأثر بعض الرحلات فى مطار الكويت بالعطل التقنى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الطيران المدني الكويتي تأثر بعض الرحلات في مطار الكويت بسبب العطل التقني الذي تعرضت له العديد من دول العالم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

فيما قال مطار الملك خالد الدولى بالرياض، إن العطل التقنى العالمى امتد أثره على الناقلين فى مطارنا وفعلنا خطة لاستمرار الأعمال باستخدام الأنظمة البديلة.

وفى ألمانيا، أكدت الحكومة الألمانية أن العطل المعلوماتى الذى طال قطاعات عديدة عبر العالم ناجم عن "تحديث فيه خلل" أجرته مجموعة كراودسترايك لأحد برامجها المعلوماتية.