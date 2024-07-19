شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل خلية أزمة.. كيف تابع رئيس الوزراء الأعطال التقنية العالمية؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأعطال التقنية العالمية التى تسببت فى مشاكل أثرت على عدد من البلدان بما فى ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك.



رئيس الوزراء

وجه مدبولى بتشكيل خلية أزمة من الوزارات والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة والتعامل معها.

أعلنت وزارة الطيران المدنى تشكيل غرفة لمتابعة تطورات الموقف وأثره على حركة الطيران أولاً بأول.

مؤكدة أن جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعى حتى الآن، ولم تتأثر أى رحلات مغادرة من الأراضى المصرية طبقًا لجدول تشغيل الرحلات المقررة لها.