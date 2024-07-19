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مستشفى ألمانى يلغى عمليات جراحية بسبب قطع تكنولوجيا المعلومات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 19 يوليو 2024 12:57 م

قررت مستشفى جامعة شليسفيج هولشتاين الألمانية إلغاء العمليات الجراحية وغلق عياداتها بسبب انقطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما أكدت هيئة إدارة البيانات في المملكة المتحدة أن أنظمتها لم تتأثر بالانقطاع التقني العالمي.

كما أعلنت الخطوط الجوية اليابانية تعطل نظام الحجز الخاص بالرحلات الدولية والمحلية وجار التحقيق للوقوف على الأسباب، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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