شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ألمانى يلغى عمليات جراحية بسبب قطع تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

قررت مستشفى جامعة شليسفيج هولشتاين الألمانية إلغاء العمليات الجراحية وغلق عياداتها بسبب انقطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما أكدت هيئة إدارة البيانات في المملكة المتحدة أن أنظمتها لم تتأثر بالانقطاع التقني العالمي.

كما أعلنت الخطوط الجوية اليابانية تعطل نظام الحجز الخاص بالرحلات الدولية والمحلية وجار التحقيق للوقوف على الأسباب، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.