شكرا لقرائتكم خبر عن NBC: بعض المقربين من بايدن يعتقدون أنه سيعلن الانسحاب من انتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من NBC عن مصادر مطلعة قال إن بعض المقربين من الرئيس الامريكي جو بايدن يعتقدون أنه سيعلن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما أفادت القناة بأن NBC عن مصادر مطلعة قالت إن أفراد في عائلة بايدن يبحثون كيفية الانسحاب إذا قرر بايدن ذلك ووضع خطة محسوبة للقرار، وعائلة بايدن تناقش خطة محتملة لإمكانية انسحابه من السباق الرئاسي.