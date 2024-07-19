شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم البنتاجون: هناك توترات متزايدة بين إسرائيل وحزب الله ولا بد من التهدئة والان مع تفاصيل الخبر

قال الجنرال باتريك رادير، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون، إن هناك نزاع مع حزب الله، والذي يستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ 8 أكتوبر الماضي، مردفا: «نقر بأن هناك توترات متزايدة وتتطلب التدخل الفوري ولابد من التهدئة في اقرب وقت ممكن من أجل أن يكون هناك حسابات دقيقة للموقف الراهن».

وأضاف «رايدر»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، «لازلنا نركز على تقديم كل الدعم الدبلوماسي من خلال كل القنوات المتاحة من أجل التهدئة، ونعمل على مدار الساعة بهذا الشأن».

وتابع: «المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة لم تتوقف، لكن ما توقف هو جسر الرصيف المؤقت الذي تم وضعه من أجل تمكين الإيصال السريع لكل المساعدات الإنسانية، وبالكميات الكبيرة المطلوبة، هناك الكثير التحديات بسبب الطرق البرية، وعلى مدار الشهرين الماضيين الرصيف المؤقت تمكن من إدخال حوالي أكثر من 8 ملايين باوند من المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال منظمات الإغاثية والإنسانية».

وواصل: «ونعمل على تمكين الجانب الإسرائيلي والآخرين لفتح المعابر والطرق البرية ومن أشدود من أجل إيصال المساعدات لغزة، وهذا يقدم حلا مستدام».