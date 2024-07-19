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وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الجمعة، 19 يوليو 2024 08:38 م

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإلغاء أجازة يوم السبت للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ما يتم ترديده على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أجازة يوم السبت جاء فى إطار مقترحات قدمتها بعض الإدارات التعليمية التي عقد الدكتور محمد عبداللطيف جلسات نقاش معها خلال الأيام الماضية.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة التربية والتعليم تسعى لوضع آليات مناسبة لطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة لمواجهة مشكلة الكثافة الطلابية وليس على مستوى كافة المديريات التعليمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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