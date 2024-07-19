شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الطب البيطرى بالجيزة تطلق 15 قافلة علاجية إرشادية مجانية لدعم المربين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالجيزة إطلاق 15 قافلة علاجية إرشادية مجانية بأنحاء المحافظة، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 10 يوليو 2024؛ لخدمة ودعم المربين، وذلك فى إطار المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" وحماية الثروة الحيوانية فى كافة أنحاء المحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

ونفذت المديرية القوافل البيطرية فى الإدارات الآتية: إدارة العياط (قرية الناصرية - البليدة - العياط - برنشت)، وإدارة الوراق (وراق الخضر )، وإدارة أوسيم (وحدة الجمعية الزراعية - قرية الكوم الأحمر)، وإدارة أبو النمرس (قرية المنوات)، وإدارة وردان (قرية أم دينار - قرية وردان - قرية أبو غالب)، وإدارة الصف (قرية الصف)، وإدارة كرداسة (قرية بنى مجدول - كفر حكيم) وإدارة البدرشين (قرية أبو صير).

وأسفرت جهود القوافل عن رش 8250 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وعلاج 750 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.

وتضمنت أعمال القوافل، أخد 300 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وكانت النتيجة سلبية، وإجراء فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ400 رأس ماشية، بالإضافة إلى تنظيم عدة ندوات إرشادية عن أمراض طفيليات الدم (الأسباب والعلاج) ومرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية منه وأهمية التحصين ومرض الجلد الوديمى.