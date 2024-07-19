شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الآثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالجمعة، 19 يوليو 2024 08:57 م
وفى التقرير التالى نتعرف على الاثار الاقتصادية للزراعة التعاقدية
2- تقليل نشاط الوسطاء وتقليل الهوامش التسويقية و تقليل التداول للمنتجات الزراعية وهو ما ينعكس في صورة خفض في التكاليف التسويقية من ناحية وتقليل الفاقد التسويقي من ناحية أخرى .
3- ضمان حصول القطاع الخاص على المنتجات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة و زيادة معدلات التصدير وهو ما ينعكس على زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية .
4- تقليل العجز في الميزان الزراعي و تشجيع زيادة الإنتاج الزراعي وهو ما يساهم في تقليل حجم الواردات الزراعية ومن ثم المساهمة في تقليل العجز في الميزان الزراعي و زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي و ضمان الحصول على اكبر انتاج ممكن من نفس الموارد الأرضية والمائية المتاحة وهو الامر الذي ينعكس في صورة زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياه .
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