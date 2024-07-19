مصطفى بكري عن واقعة نادي كاظمة الكويتي: فضيحة ويجب محاسبة المسئول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن نادى كاظمة الكويتى تعرض لعملية خداع إثناء إقامة معسكر الإعداد في مصر.

وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن فريق نادى كاظمة، التقى فريق تليفونات بني سويف في مبارة ودية، ولكن نادي تليفونات بني سويف أكد أنه لم يخض أي مبارة مع النادي الكويتي.

وتابع: "اللي حصل أن شخص نصاب كون فريق هواه من الشارع وإدعى أنه ممثل فريق تليفونات بنى سويف وحصل على مقابل مادي مقابل إقامة المبارة، دي فضيحة ولازم المسئول يتحاسب".

كانت الشركة المنظمة لمباراة كاظمة الكويتي وفريق تليفونات بني سويف المزيف قد أكدت اتفاقها مسبقاً على إقامة عدة مباريات وكان من بينها تلك المباراة وتم تحديدها تفاصيلها مع أحد الأشخاص الذي ادعى انه يمثل نادي تليفونات بني سويف.

وتقدمت الشركة بالاعتذار الرسمي لمجلس إدارة نادي كاظمه الكويتي وجميع محبيه عن الخطأ غير المتعمد بشأن المباراة الودية التي أقيمت أمس الخميس، وتعهدت بعدم تكرار الواقعة المؤسفة مستقبلا وتحملها المسؤولية المادية والأدبية عن ذلك.