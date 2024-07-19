الحبس في انتظار ابنه.. صدمة جديدة لأحمد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور 53 يومًا على اتهام ابن الفنان أحمد رزق بالتسبب في إصابة عامل دليفري بأكتوبر إثر حادث تصادم دراجتين ناريتين، تجددت القضية بوفاة المصاب اليوم الجمعة.

نهاية مايو الماضي، النيابة العامة أخلت سبيل ابن الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه لكن وفاة المصاب متأثرًا بإصابته الناتجة عن الحادث ستحول مجرى القضية إلى قتل خطأ وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

إلحق ابنك في المستشفى

البداية تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إشارة من المستشفى المركزي باستقبال طالب 15 عامًا وصديقه وعامل توصيل مصابين بكسور وكدمات متفرقة بادعاء حادث تصادم على الطريق.

تبين بالفحص اصطدام عمر نجل الفنان أحمد رزق في أثناء تواجده على دراجة نارية وبرفقته صديقه بدراجة أخرى خاصة بدليفري وإصابتهم جميعًا جراء الحادث.

ابن الفنان أحمد رزق ومرافقه أصيبا بكسور وسحجات فيما أصيب عامل الدليفري بكسر بالجمجمة وحالته الصحية متدهورة وتم تحويله لمستشفى قصر العيني ليفارق الحياة بعد صراع مع المرض.