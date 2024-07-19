أمين شرطة يتخذ إجراءات قانونية ضد سيدة شهرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" تظهر خلاله إحدى السيدات بتضررها من أنها حال توجهها إلى أحد البنوك لإنهاء بعض الإجراءات فوجئت بوجود مديونية عليها لضمانها قيمة قرض تمويل عقاري لصالح أحد الأشخاص "أمين شرطة" كونه زوجها "على خلاف الحقيقة".

بالفحص وبمراجعة البنك المشار إليه تبين وجود خطأ في إدخال البيانات الواردة للبنك نتيجة تشابه الأسماء بين أمين الشرطة المذكور وزوجها السابق واضطلع البنك باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال المخطىء وتصحيح وضع الشاكية وإزالة أسباب الشكوى وإحاطة الشاكية بذلك، كما إتخذ أمين الشرطة المشار إليه الإجراءات القانونية حيالها للتشهير به، بالرغم من علمها بحقيقة الواقعة والمتسبب فيها.