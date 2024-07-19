شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إلغاء رخصة محل تجارى أو صناعى.. الخطوات والمستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالجمعة، 19 يوليو 2024 10:00 م
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وإجراءات إلغاء رخصة محل من خلال المركز التكنولوجي.
أولًا: المستندات المطلوبة
-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.
-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
-تقديم ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.
ثانيًا: الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
-تلقي الخدمة.
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