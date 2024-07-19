وزير الخارجية يلتقى وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز كايكوامبا فاجنر

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القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع تيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.



وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة أن الوزير د. عبد العاطى أعرب خلال اللقاء عن التطلع لمزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الملائم لحجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة من تاريخ العلاقات بينهما.



وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على اهتمام مصر بتعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو الديموقراطية، مشيراً إلى الدورات التدريبية التى تحرص مصر على تقديمها في هذا الصدد. وكذلك مشاركة مصر بكتيبتي شرطة في قوات الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو منذ بداية مهمة البعثة من أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن سعى مصر لاستمرار دعمها في مرحلة ما بعد مغادرة البعثة الأممية الجاري تنفيذها حالياً.



وأردف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونجو فى جهودها فى مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعها مع مصر علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، أخذاً في الاعتبار أن الكونغو تحتل صدارة الدول الافريقية المستفيدة من المساعدات وبرامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومؤكداً على اهتمام الشركات المصرية الكبري للاستثمار في الكونغو بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للكونغو.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور الوثيق بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.