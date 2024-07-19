شكرا لقرائتكم خبر عن فيديكس الأمريكية: شبكتنا تضررت جراء العطل التقنى ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن شركة فيديكس الأمريكية قالت: "شبكتنا تضررت جراء العطل التقني العالمي ومن الممكن تأخر تسليم بعض الطرود".

وأعلنت هيئة النقل العام فى العاصمة الأمريكية "واشنطن" تأثر وسائل النقل بما فى ذلك القطارات والحافلات بالانقطاع الكبير فى أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الأمريكية اليوم الجمعة، أن الأنظمة الداخلية للعديد من وسائل النقل معطل حاليا، وأن فرق تكنولوجيا المعلومات تعمل على معالجة هذه المشكلة.. فيما رجحت الهيئة مع ذلك تأخر مواعيد القطارات والحافلات على مدار اليوم.