شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن فى أسبوع.. تطوير دور الأيتام والمسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 12 يوليو إلى 18 يوليو 2024، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج عمل الحكومة خلال الفترة « 2024-2026» بمجلس النواب

- دكتور مايا مرسي: الوزارة لا تستطيع أن تحقق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع كافة الوزارات والجهات المعنية والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

- وزيرة التضامن الاجتماعي: خطة لتطوير دور الأيتام والمسنين وتيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية لذوى الإعاقة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك بين الوزارة والتحالف الوطني

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يفتتح الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي في العلوم الطبية الشرعية والعلوم الجنائية لطلاب الكليات العملية وكليات الحقوق

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستعرض خطة صندوق مكافحة الإدمان خلال الفترة المقبلة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

- مشروع "مودة" يطلق المرحلة الخامسة من التدريبات المشتركة مع برنامج «أسرة» بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وتنفيذ 8 تدريبات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والشرقية

- دولة رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور دكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي



- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري

- وتتابع بدء عمليات الصرف عن شهر يوليو .. و836 ألف مستفيد ومستفيدون يصرفون تكافل وكرامة بقيمة نصف مليار جنيه في اليوم الأول لعمليات الصرف



- وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

- المؤسسة القومية لتنمية المجتمع تنفذ زيارات ميدانية لمتابعة المشروعات المتناهية الصغر في أسيوط وسوهاج

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر لبحث ملفات العمل المشترك



- الدكتورة مايا مرسي تستقبل منن عوض الله نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية.. وتبحثان أوجه التعاون بين الوزارة وكافة الجهات التابعة لها وبنك التنمية الصناعية

-رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.. والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي تستعرض تدخلات الوزارة في ملف القضية السكانية



- الهلال الأحمر المصري يعقد دورة تدريبية لرفع كفاءة المتطوعين في مجال "التدخلات الأساسية اللازمة للتعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي" في إطار أنشطة مشروع "سوا"



- وزيرة التضامن الاجتماعي : تشجيع أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج «تحويشة» للادخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة دون إخراجهم من برنامج الدعم النقدي المشروط

- وتتابع استمرار عمليات صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» عن شهر يوليو الجاري

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة .. وتبحثان تعزيز أوجه التعاون المشترك

- وتلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر .. ويبحثان تعزيز أطر التعاون

- الدكتورة مايا مرسي تعلن عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2024/2025 للعام السابع على التوالي

- بحضور دولة رئيس الوزراء .. وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة ومنحها الثقة

- الدكتورة مايا مرسي تعقد لقاء موسعا مع رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة .. وتؤكد: نهدف جميعا إلى إيصال الخدمة بأفضل صورة للمستفيد والمستفيدة وبأسرع وقت وحوكمة شديدة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريراً عن جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الجارى.. وتقديم مساعدات مالية وعينية بإجمالي 34 مليون جنيه لإجمالي 25500 مستفيد ومستفيدة من الأولى بالرعاية .