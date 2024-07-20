وزير العمل: إعلان نتائج انتخابات عمالية تكميلية في 3 شركات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية العمالية، والإلتزام بمعايير العمل الدولية وبحق العمال في تشكيل تنظيماتهم النقابية، واختيار ممثليهم بحرية، وديمقراطية وإشراكهم في صناعة القرار بشأن العملية الإنتاجية داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.

بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإيمانه بدور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال "جبران"، إن العمال شركاء في العمل والتنمية بصفتهم طرف أساسي في المنظومة الثلاثية للعمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.

جاءت تصريحات وزير العمل، تزامنًا مع إعلانه اليوم الجمعة عن نتائج إنتخابات تكميلية عمالية في 3 شركات عامة؛ تمهيدًا لإيداع أوراقها لدى الجهة إدارية، وذلك يوم غد السبت.

وبحسب "العمل"، فإن الجدول الزمني لمواعيد الترشح والانتخابات التكميلية لاستكمال الدورة النقابية 2022-2026 واختيار ممثلي العمال في مجالس إدارات شركات، كانت القناة لرباط أنوار السفن، و البورسعيدية للأعمال الهندسية والانشاءات البحرية، بمحافظة بورسعيد، وشركة الكراكات المصرية، بمحافظة الجيزة، قد بدأ منذ يوم السبت الماضي الموافق 13 يوليو 2024، بمجموعة من المراحل، هي:

- فتح باب الترشح.

- إعلان أسماء المرشحين.

- تقديم الطعون، والبت فيها.

- وإعلان الكشوف النهائية.

- إجراء الإنتخابات.

- إعلان النتائج اليوم الجمعة.

- إيداع الأوراق غدًا السبت.

وأكد وزير العمل، أن هذه الانتخابات أجريت في إطار أحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام واللجان النقابية والقرار الوزاري رقم 159 لسنة 2024.

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