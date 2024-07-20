متحدث الري: نبحث استخدام التصرفات بديلًا عن المناسيب في منظومة الري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، حرص الوزارة على تطوير منظومة المياه بشكل كامل من الترع والمصارف والمحطات المائية والري الحقلي وتوزيع وإدارة المياه بكفاءة من خلال استخدام منظومة التصرف بدلا من المناسيب والتحكم في البوابات، مؤكدا على ضرورة استخدام نظم حديثة في مزارع قصب السكر.

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة "الحدث اليوم"، مصر بها 33 ألف كيلو متر ترع بمحافظات الجمهورية ولكن هناك ترع لا تحتاج إلى أعمال تأهيل ويتم دراسة حالة كل ترعة على حدة ومدى احتياجها بشكل وافي.

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ تأهيل الترع يتم بأعلى درجة من الجودة، وهناك مراقبة ومتابعة مستمرة لضمان تنفيذ التأهيل والتطوير بالشكل المطلوب على وجه الدقة وبأعلى كفاءة.