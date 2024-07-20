شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تنفى إلغاء إجازة السبت للطلاب بالعام الدراسى الجديد

وزير الخارجية يلتقى وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا

وزارة التضامن فى أسبوع.. تطوير دور الأيتام والمسنين

وزير الخارجية والهجرة يلتقى نظيره السنغالى ياسين فال

وزارة الطيران: تأخير سفر 12 رحلة لشركات أجنبيةً وتأخر وصول 19 رحلة

وزير الرياضة يؤكد دعم الأبطال قبيل انطلاق أولمبياد باريس بتوجيهات رئاسية

وزارة التموين تتعاقد على شراء 48 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات