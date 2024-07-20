شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنظم ورشة عمل حول بناء التحالفات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان "بناء التحالفات الإقليمية" بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لعرض مشروع شراكات لدعم التعليم وآلية العمل وتكوين تحالفات الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والتى تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويحضر فعاليات الورشة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية ولفيف من قيادات الوزارة وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا (11:30) بقاعة Imperia Ballroom بفندق تريومف بالتجمع الخامس - القاهرة.