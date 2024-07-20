شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل بالجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها (الحصول على رخصة محل، وطلب استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، والحصول على رخصة إشغال طريق، أو الترخيص بإقامة فروشات في الأعياد والمناسبات الموسمية، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام).

وفيما يلي الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل بالجيزة.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- محضر شرطة في حالة الفقد.

3- الرخصة التالفة في حالة التلف.

4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.

5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).

6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

ثالثًا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بالجيزة عملت على تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن، إذ تقام نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.