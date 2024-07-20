بالانفوجراف| حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٠٤ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ وحتى ١٨ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الأنشطة والفعاليات الخاصة بعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث استقبل وفدًا من الجامعة الصينية للعلوم الزراعية بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة ورئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية وبحث معهم سبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، كما استقبل أيضا الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين الوزارة والجهاز لتحقيق رؤية أهداف الدولة الاستراتيجية والتنمية الزراعية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

واستقبل وزير الزراعة، أيضًا الدكتور موفق السرحان مدير المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية "كاردني"، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك في إطار تكثيف التعاون بين الوزارة والمركز، كذلك استقبل السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وبحث معها تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.

كما استقبل فاروق، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، وبحث التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة لخدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية، كذلك أجرى زيارة تفقدية مفاجأة للجمعيات الزراعية بمركزي وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والسادات بمحافظة المنوفية، وهي الزيارة الأولى له بعد تكليفه بالوزارة.

فيما شهد الوزير أيضا حفل تخرج المبعوثين الأفارقة من البرنامج التدريبي الذي عقد تحت عنوان: "تبنى استراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في أفريقيا"، كذلك طرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة أولويات المرحلة الجديدة التي جاء على رأسها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الأراضي.

كما عقد فاروق والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا تنسيقيًا، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاستباقية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء لهذا العام خريف ٢٠٢٤.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول دور الابتكار والتكنولوجيا المُتقدمة في الأنظمة الزراعية بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدني.

كما افتتح الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، البرنامج التدريبي لطلبة كليات الزراعة والعلوم بالجامعات المصرية: المنصورة ودمياط وبنها.

بينما اختتم الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية تدريب المجموعة الأولى من طلبة كلية الطب البيطرى جامعة بدر على أسس الاستزراع السمكي السليمة، كما قام وفد الجامعة الصينية للعلوم بزيارة إلى مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات المركز وبحث آفاق التعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية، كذلك تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، المناطق والجمعيات والمشروعات التابعة للهيئة بمحافظة البحيرة، لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات وتطويرها، كما تفقد أيضا أعمال المناطق التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة المنيا، والجمعيات والمشروعات الانتاجية التابعة لها.

وتواصل أيضا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الادارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، في ايام العطلات والإجازات.

كما أعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٤ للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، كذلك أعلنت الهيئة عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 45 طن و 118 كجم.

وتفقد الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والمشرف العام على الإدارة العامة للزراعات المحمية، محطة بحوث الإسماعيلية ومحطة بحوث بساتين القصاصين وذلك في إطار التواجد الميداني منع التعديات على الرقعة الزراعية.

كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان " مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية " بمحطة بحوث سخا، استفاد منها ٦٧ باحث وطالب من كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

ونظم مركز التدريب التابع معمل متبقيات المبيدات برنامج تدريبي تحت عنوان "تطبيقات نظام الجودة بمعامل اختبارات الكفاءة" لعدد 8 أخصائيين من هيئة المواصفات بجمهورية تنزانيا وذلك للتعرف على كيفية إدارة معامل اختبارات الكفاءة وتطبيق بنود مواصفة الأيزو، كما عقد معهد الاقتصاد الزراعي ورشة عمل حول: "ريادة الاعمال والانشطة الزراعية «المفاهيم وآليات النجاح»" ألقاها الدكتور محمد زكريا مساعد وزير الزراعة السابق.

ووقع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بروتوكول تعاون مع الجيولوجي شريف الشهاوي رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين لتحقيق الاستفادة العلمية وتبادل الخبرات بين الجهتين، كما التقى رئيس المركز، والدكتور عمرو الحاج علي سيد رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، وممثلين من الهيئة لعقد بروتوكول تعاون بهدف تبادل الخبرات فى مجالات البحوث العلمية والتطبيقية المختلفة.