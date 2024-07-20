حريق حارة اليهود .. 60 دقيقة نار ودخان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

60 دقيقة جابهت خلالها قوات الدفاع المدني بالقاهرة، حريقًا ضخمًا نشب داخل مخزن وعدد من المحال التجارية، قبل امتدادها إلى عقار مكون من 4 طوابق بدرب الحمصاني في حارة اليهود بحي الجمالية في القاهرة.

يجري رجال الإطفاء في الساعات الأولى من صباح السبت عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران مرة أخرى، عقب إخماد الحريق الذي نشب قبل ساعة، وذلك بعد تعزيز قوات الدفاع المدني بالعديد من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران.

تلقى مسؤول قوات الدفاع المدني بالقاهرة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النار في عدد من المحالات التجارية بحارة درب الحمصاني بالجمالية.

معاينة رجال المباحث الأولية، أفادت بنشوب حريق داخل إحدى المخازن التجارية وامتداد النيران إلى ثلاث طوابق بالعقار الملاصق لمحل الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وكشف أسباب نشوبه وتحديد الخسائر الناتجة عنه.