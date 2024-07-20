شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024 .. خريطة أماكن أداء اختبارات كلية الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق عن خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات فى تنسيق الجامعات 2024، وذلك بالتزامن مع قرب فتح باب التقدم لحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى اعتبارا من يوم 25 يوليو الجارى.

وفيما يخص أماكن تنظيم أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة لكليات الفنون التطبيقية فهى كالتالى:

يؤدى طلاب محافظتى "القاهرة – الجيزة" اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

أما طلاب محافظات "بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان"، فيؤدون الاختبارات فى كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

فيما يؤدى طلاب محافظات الغربية والبحيرة وكفر الشيخ والاسكندرية ومطروح بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا.

أما طلاب محافظات "المنوفية – القليوبية - السويس – الشرقية – الإسماعيلية"، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

وبالنسبة لطلاب محافظات "الدقهلية - دمياط - بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء" فيؤدون الاختبارات بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.