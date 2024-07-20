بالصور.. حملات مكثفة بحي دار السلام لرفع الإشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

قاد اللواء عبدالتواب رفعت رئيس حي دار السلام، حملة مكبرة شملت نظافة وتجريد ورفع التراكمات بالتعاون مع فرع هيئة النظافه بشوارع "المحجر، الفيوم، ومطلع كوبري دار السلام".

كما تم إزالة شجرة فور سقوطها أمام مدرسة محمد نجيب بمجمع المدارس بشارع الفيوم وتم رفع المخلفات وفتح الطريق مره آخرى، ورفع الإشغالات بشارع أحمد زكي، بالتعاون مع وحدة مرور دار السلام، وذلك لإزالة كافه السيارات المخالفه الموجوده بالجزيره الوسطى والتي تعرقل حركة السير وحركة المرور وتيسيرًا على الموطنين وعمل سيوله مروريه بالشارع.

وجاري الاستكمال والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتنفيذًا لتعليمات أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقه الجنوبية.