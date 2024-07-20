شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ تنطلق امتحانات الدور الثاني بمدارس الجيزة الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الإثنين 22 يوليو امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يوليو امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 24 يوليو امتحان مادتي الهندسة والعلوم، والسبت 27 يوليو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الإثنين 22 يوليو امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يوليو امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 24 يوليو امتحان مادتي الهندسة والعلوم، والسبت 27 يوليو امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

واعتمدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، لتكون في الفترة ما بين 22 يوليو و 1 أغسطس 2024م.

وحسب مواعيد الامتحانات، تعقد امتحانات صفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب (الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م، والصف الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

وتنظم امتحانات (الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م، والتعليم الفني بجميع تخصصاته، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.