شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالغزل والنسيج تحتفل بالعامل المثالي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس، اليوم، السبت، الاحتفال بـ يوم العامل المثالي لتكريم المتميزين منهم في الأداء الإنتاجي والعمل الخدمي والتطوعي داخل منشآت العمل.

يأتي الاحتفال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي منحت للعمال والفلاحين وقوى الشعب الكثير من المكاسب والحقوق السياسية والاجتماعية والإقتصادية، التي تمثل القواعد الأساسية لانطلاق ثورة 30 يونيه عام 2013 والتى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

يشهد الحفل عدد من القيادات الإدارية والتنفيذية ومجلس إدارة النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوي الجمهورية.