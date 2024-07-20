توفر 2000 فرصة عمل.. صور ترصد تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إنه يتم مواصلة أعمال تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وأضافت "النقل"، أن المشروع يوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت وزارة النقل، أنه يتم إنشاء رصيف بطول 1200م من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، والمحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

واختتمت: سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع.

اقرأ أيضًا:

من دائري المعادي إلى المهندسين في دقائق.. 8 صور ترصد محور الفريق كمال عامر بـ"الجيزة"

8 صور.. تفاصيل رصف وتطوير محور أحمد عرابي في الجيزة (3 قطاعات)