وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012