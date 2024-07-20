شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى لتلاميذ رابعة ابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ تنطلق الامتحانات لطلاب المدارس بالجيزة الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حتى 1 أغسطس 2024.

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة موعد عقد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي، لتكون في الفترة من 22 يوليو إلى 27 يوليو 2024م.

وفيما يلي جدول امتحانات الدور الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بالجيزة.

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

وحسب مواعيد الامتحانات، تعقد امتحانات صفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

وتعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب (الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م، والصف الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

وتنظم امتحانات (الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 29 يوليو 2024م، والتعليم الفني بجميع تخصصاته، خلال الفترة من 22 يوليو إلى 1 أغسطس 2024م.