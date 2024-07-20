شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف طالب بشعبة علمى رياضيات بالثانوية العامة يبدأون امتحان الديناميكا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب الثانوية العامة في شعبة علمى رياضيات أداء امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية، من التاسعة حتى 11 صباحا، ويتضمن الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى امتحان الديناميكا قرابة 100 ألف طالب وطالبة فى المادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بأداء طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان الديناميكا تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل متواصل تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



أحد طلاب الثانوية يراجع قبل امتحان الديناميكا



استعداد الطلاب لامتحان الديناميكا



الطالبات يتوجهن إلى اللجان



الطلاب يتوجهن إلى اللجان



المراجعة الاخيرة قبل الامتحان



امتحان الديناميكا



انتظار دخول امتحانات الديناميكا



تبادل القبلات بين الطالبات



تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان



دخول الطلبة لجان الامتحان



دخول طالبة لامتحان الديناميكا



سيدة تؤازر ابنتها قبل الامتحان



طالب يراجع قبل الامتحان



طالب يراجع قبل امتحان الديناميكا



طالبات الثانوية يراجعن قبل امتحان الديناميكا



طالبة تدخل الامتحان



طالبة تراجع ما قبل الامتحان



طالبة تصل مقار اللجان



طالبة ثانوية تراجع قبل الامتحان



طالبة ثانوية تراجع قبل امتحان الديناميكا



طالبة ثانوية قبل امتحان الديناميكا مع والدتها



طلاب قبل دخولهم امتحان الديناميكا



مذاكرة ما قبل الامتحان



مراجعة الطالبات قبل بدء الامتحان



مراجعة قبل دخول الامتحان