شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام لبنانى: غارة إسرائيلية على بلدة حولا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوبي لبنان.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.