شكرا لقرائتكم خبر عن صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة.. والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحات الغش الإلكترونى أجزاء من امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2024، بعد بدء لجنة الامتحانات، إضافة إلى إجابات الأسئلة، فيما يعمل فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على تتبع والتحقق من الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في تصوير الأسئلة حال توافق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الحقيقى لمادة الديناميكا.

وبدأ طلاب الثانوية العامة في شعبة علمى رياضيات أداء امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية، من التاسعة حتى 11 صباحا، ويتضمن الامتحان 20 سؤالا منها 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالى، وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يؤدى امتحان الديناميكا قرابة 100 ألف طالب وطالبة فى المادة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بأداء طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان الديناميكا تنتهى امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل متواصل تمهيداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.