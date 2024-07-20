شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر القاهرة متجها إلى غانا لحضور اجتماع الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى العاصمة أكرا بدولة غانا، للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي غدا الأحد، الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٤، وذلك على ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد).

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء غداً الأحد ضمن فعاليات الاجتماع، كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة ٢٠٦٣، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.

كما من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش زيارته إلى غانا، لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين، لبحث الملفات ذات الصلة بتطوير الجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان القارة الأفريقية.