شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شهيدا فى قصف للاحتلال على مدينة غزة ووسط وشمال القطاع والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر فلسطينية، بسقوط 25 شهيدا فى قصف للاحتلال على مدينة غزة ووسط وشمال القطاع فجر اليوم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.