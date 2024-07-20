شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: نتنياهو يعرقل جهود التوصل لصفقة مع حماس للاحتفاظ بدعم اليمين والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي إن نتنياهو يعرقل الجهود الرامية للتوصل لصفقة مع حماس سعيا للاحتفاظ بدعم اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

وذكر إعلام إسرائيلى، أن وزير الدفاع جالانت يؤكد أن المقترحات الحالية المطروحة على طاولة المفاوضات هي الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين أحياء، وأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يقول إن هناك حاجة للتوصل لاتفاق يضمن إعادة المحتجزين في أقرب وقت ممكن.